Каждый пятый россиянин во сне отбирает одеяло у партнера – опрос

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19% россиян во время сна отбирают одеяло у своего партнера, при этом чуть больше трети опрошенных предпочитают спать под разными одеялами, и столько же – под одним. Об сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании Hoff.

Также в ходе опроса выяснилось, что половина людей спит с партнером, а треть – в одиночестве. Еще 17% делят постель с детьми и животными.

Многие признались, что в будни стараются соблюдать режим сна, однако в нерабочие дни дают себе отоспаться. Таких оказалось почти 40%. При этом 57% россиян заверяют, что спят достаточное количество часов; недосыпают между тем 34% опрошенных.

Ранее сервис "Работа.ру" провел опрос, в ходе которого выяснил, что порядка 19% россиян не хватает времени выспаться. На сон у них обычно от 4 до 6 часов в сутки. Периодически высыпаются 61% респондентов.

