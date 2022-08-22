Эксперт заявил, что некачественное постельное белье может вызвать смертельные заболевания

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Постельное белье с формальдегидом может спровоцировать развитие смертельных заболеваний. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Эксперт заявил, что формальдегид, наличие которого в постельном белье выявило Роскачество, может представлять смертельную угрозу для здоровья человека, поскольку имеет свойство менять клетки ДНК.

"В 70-х годах строились так называемые фенольные дома, у которых утеплитель был из минеральной ваты на феноле. На качество здоровья фенол оказывает прямое действие", – объяснил Кондрахин.

Влияние химического вещества может усилиться при частом контакте с ним, заверил специалист. Кроме того, рано или поздно у человека, использующего постельное белье с формальдегидом, может развиться рак нижних или верхних дыхательных путей, добавил он.

"Грубо говоря, легких, гортани, вплоть до носа – где у кого слабое место. Дыхательные пути пострадают в любом случае. И кожа страдает, тоже возможны различные раковые изменения. Кому-то достаточно и малого времени, чтобы возникли проблемы с легкими. Все зависит от иммунной системы", – прокомментировал Кондрахин.

После покупки постельного белья, посоветовал эксперт, его необходимо постирать. Определить наличие вещества самостоятельно можно только по запаху. Провести более тщательную экспертизу могут только специалисты, добавил Кондрахин.

"Есть специальные службы, которые могут с помощью "электронного носа" выявить концентрацию вещества", – рассказал эксперт.

Ранее бизнесмен и руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин рассказал, как выбрать качественное постельное белье. В процессе выбора необходимо обратить внимание на состав ткани.

Качественным считается постельное белье из сатина, однако приобрести также можно товар из бязи и поплина. При покупке эксперт рекомендовал смотреть на плотность белья. Уточняется, что для бязи это 120 граммов на квадратный метр, для сатина – около 140, для поплина – 115.