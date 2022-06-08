Эксперт рассказал, как выбрать качественное постельное белье

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Бизнесмен и руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин рассказал, как выбрать качественный товар. Прежде всего он посоветовал смотреть на состав ткани. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, постельное белье, выполненное из синтетики или ее "смеси" с хлопком, отличается меньшей гигроскопичностью. В результате человек начинает сильнее потеть. Кроме того, данный материал достаточно сильно электризуется.

При выборе белья, как уточнил Забелин, необходимо смотреть и на способ окраски и нанесения принта. Например, при пигментации краска не попадает в волокна, и, соответственно, ткань практически сразу начинает тускнеть и оставлять следы на кровати и на коже. При реактивном же методе краска достигает структуры и окрашивает волокна – такой рисунок может сохраниться, несмотря на большое количество стирок.

"Проверяется качество белья нехитрой процедурой: возьмите ватную палочку, смочите ее в воде и потрите образец ткани. Если ватная поверхность окрасится в цвет красителя, значит, краситель нестойкий и от покупки такого комплекта лучше отказаться", – пояснил специалист.

Самым хорошим считается постельное белье из сатина, однако неплохие также бязь и поплин. При покупке эксперт рекомендовал смотреть на плотность белья. Уточняется, что для бязи это 120 граммов на квадратный метр, для сатина – около 140, для поплина – 115.

"Конечно, лучше покупать белье у проверенных производителей, гарантирующих качество. Я уверен, мы сможем закрыть все потребности потребителей, ведь у нас в стране много хороших сильных производителей", – отметил Забелин.

Однако, по его словам, отечественные производители сталкиваются с рядом трудностей. Главная из них – отсутствие хлопка в стране. В этом вопросе РФ зависит от иностранных поставок.

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