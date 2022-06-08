Эксперт рассказал, как выбрать качественное постельное белье

Фото: depositphotos/ufabizphoto
Бизнесмен и руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин рассказал, как выбрать качественный товар. Прежде всего он посоветовал смотреть на состав ткани. Об этом сообщает News.ru.
По словам эксперта, постельное белье, выполненное из синтетики или ее "смеси" с хлопком, отличается меньшей гигроскопичностью. В результате человек начинает сильнее потеть. Кроме того, данный материал достаточно сильно электризуется.
При выборе белья, как уточнил Забелин, необходимо смотреть и на способ окраски и нанесения принта. Например, при пигментации краска не попадает в волокна, и, соответственно, ткань практически сразу начинает тускнеть и оставлять следы на кровати и на коже. При реактивном же методе краска достигает структуры и окрашивает волокна – такой рисунок может сохраниться, несмотря на большое количество стирок.
"Проверяется качество белья нехитрой процедурой: возьмите ватную палочку, смочите ее в воде и потрите образец ткани. Если ватная поверхность окрасится в цвет красителя, значит, краситель нестойкий и от покупки такого комплекта лучше отказаться", – пояснил специалист.
Самым хорошим считается постельное белье из сатина, однако неплохие также бязь и поплин. При покупке эксперт рекомендовал смотреть на плотность белья. Уточняется, что для бязи это 120 граммов на квадратный метр, для сатина – около 140, для поплина – 115.
"Конечно, лучше покупать белье у проверенных производителей, гарантирующих качество. Я уверен, мы сможем закрыть все потребности потребителей, ведь у нас в стране много хороших сильных производителей", – отметил Забелин.
Однако, по его словам, отечественные производители сталкиваются с рядом трудностей. Главная из них – отсутствие хлопка в стране. В этом вопросе РФ зависит от иностранных поставок.
Ранее аллерголог-иммунолог, сотрудница Первого МГМУ имени Сеченова Елена Москаева рассказала, что необходимо чистить подушки регулярно, а также менять их минимум раз в несколько лет. По ее словам, в теплое время года подушки можно выставить на солнце. Не лишним будет и постирать их. Касаемо перьевых подушек, их все же следует отдавать в специализированную чистку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: