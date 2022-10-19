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08:00

Общество

Диетолог назвала запрещенные продукты при проблемах с щитовидкой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Людям с гипотиреозом (недостатком гормонов щитовидной железы) следует минимизировать употребление мучного и сладкого. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По словам специалиста, такие пациенты имеют сниженную скорость обмена веществ. Поэтому им лучше исключить из рациона калорийные продукты, чтобы не набирать вес.

"Такие люди затрачивают меньше калорий, чем человек с такой же массой тела, полом и возрастом, но без гипотиреоза. Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы", – объясняет Русакова.

Мучное, сладкое придется ограничивать, потому что большую долю калорий дают именно углеводные продукты.
Дарья Русакова
кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Вместо этих продуктов можно включить в рацион постное мясо, птицу, рыбу. Кроме того, подойдут овощи, фрукты и ягоды, посоветовала Русакова.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил недуги, на которые может указывать постоянная сонливость. В частности, с такой проблемой сталкиваются люди, страдающие гипотиреозом, отметил он. Кроме того, сонливость может вызывать дефицит витамина D в организме, анемия, а также хроническая депрессия.

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