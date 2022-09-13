Врач назвала самую опасную зелень для пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 назвала петрушку самой опасной зеленью для пожилых людей.
Эксперт отметила, что она растет на грядках практически у всех дачников, многие ее сушат. Но у пожилых людей часто имеются проблемы с почками. Поэтому в преклонном возрасте лучше не злоупотреблять петрушкой, советует Аплетаева.
"Содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы", – предупреждает врач.
Специалист добавила, что самой безвредной зеленью является укроп.
"Это самая безопасная во всех отношениях зелень, которая практически не имеет противопоказаний, в том числе и возрастных", – заключила Аплетаева.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о двух запретных продуктах для людей старше 60 лет. В частности, она рекомендовала исключить из рациона курагу и инжир. Эксперт объяснила, что в обоих этих продуктах содержится большое количество сахара. Если часто их есть, то концентрация глюкозы в крови может повыситься, в результате чего не исключено развитие диабета.
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