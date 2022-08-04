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Диетолог назвала два запретных продукта для людей старше 60 лет

"То же, что 11 ложек сахара": названы два запретных продукта для пожилых
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Людям старше 60 лет лучше не употреблять инжир и курагу. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Есть понятие гликемический индекс. Например, в 100 граммах инжира содержится 57 граммов углеводов. Это 11 ложек сахара. Людям старше 60 лет есть его не рекомендуется", – объяснила специалист.

То же самое с другим сезонным фруктом – абрикосом. Он очень полезен, содержит много калия, но при этом в 100 граммах кураги содержится 55 граммов чистых углеводов. Это тоже 11 ложек сахара. Естественно, этот сезонный фрукт не стоит употреблять пожилым людям.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

По словам врача, частое употребление этих продуктов может повысить концентрацию глюкозы в крови, стать причиной диабета второго типа.

"Люди старше 60 лет очень подвержены диабету второго типа, потому что за всю жизнь, к преклонному возрасту они истощают поджелудочную железу", – объясняет Мухина.

Ранее диетолог Молли Хембри перечислила овощи, которые необходимо употреблять после 50 лет. Речь идет про шпинат, богатый витамином А и каротиноидами. Также специалист советует включать в рацион капусту кале, содержащую витамин D и кальций, брокколи, римский салат и свеклу мангольд.

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