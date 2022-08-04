Диетолог назвала два запретных продукта для людей старше 60 лет

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Людям старше 60 лет лучше не употреблять инжир и курагу. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Есть понятие гликемический индекс. Например, в 100 граммах инжира содержится 57 граммов углеводов. Это 11 ложек сахара. Людям старше 60 лет есть его не рекомендуется", – объяснила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук То же самое с другим сезонным фруктом – абрикосом. Он очень полезен, содержит много калия, но при этом в 100 граммах кураги содержится 55 граммов чистых углеводов. Это тоже 11 ложек сахара. Естественно, этот сезонный фрукт не стоит употреблять пожилым людям.

По словам врача, частое употребление этих продуктов может повысить концентрацию глюкозы в крови, стать причиной диабета второго типа.

"Люди старше 60 лет очень подвержены диабету второго типа, потому что за всю жизнь, к преклонному возрасту они истощают поджелудочную железу", – объясняет Мухина.

Ранее диетолог Молли Хембри перечислила овощи, которые необходимо употреблять после 50 лет. Речь идет про шпинат, богатый витамином А и каротиноидами. Также специалист советует включать в рацион капусту кале, содержащую витамин D и кальций, брокколи, римский салат и свеклу мангольд.

