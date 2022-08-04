Врач назвала самые вредные сорта сыра

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как сыр может влиять на состояние здоровья и объяснила, кому следует избегать данного продукта. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, сыр может спровоцировать развитие пищевой зависимости. Особенно опасны зрелые сорта с плесенью – из-за большого объема тирамина они могут вызывать мигрень.

"Кроме головной боли, он может вызывать сильное сердцебиение, приливы потливости, боли в сердце, дрожание конечностей. И, конечно, не забываем про то, что сыр примерно на 40–50% состоит из жира", – отметила Павлова.

Эксперт призвала из-за повышенной жирности не кормить сыром домашних питомцев.

Отдельно эндокринолог отметила неуместность употребления сыра с вином, орехами или виноградом для тех людей, которые склонны к мигрени. За счет такой комбинации продуктов приступ сильнейшей головной боли гарантирован.

Врач-терапевт ярославской клиники "РЖД-Медицина" Ирина Сайног ранее рассказала о неожиданных факторах, провоцирующих головную боль. По словам эксперта, ее можно почувствовать из-за затягивания волос в тугую резинку, сна в неудобной позе или менструации.

