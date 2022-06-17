Эксперт рассказала, кому нельзя есть красное мясо

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Людям с болезнью печени и почек, а также страдающим от подагры следует воздержаться от употребления красного мяса, заявила врач-диетолог Нурия Дианова.

"Красное мясо категорически запрещено к употреблению людям с болезнью печени и почек. Также стоит воздержаться от употребления красного мяса, если у пациента поставлен диагноз подагра", – сообщила она в беседе с News.ru.

Эксперт пояснила, что красное мясо может стать возбудителем аллергии.

Среди диет для тех, кому нельзя есть данный продукт, Дианова рекомендовала средиземноморскую диету, так как в ее меню практически отсутствует животный белок.

Ранее руководитель референс-центра Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков сообщил, что больше всего антибиотиков содержится в продуктах животноводства и птицеводства.

По его словам, в прошлом году в молоке и молочных продуктах количество антибиотиков было выявлено в 2,68% проб с превышением нормы в 0,14%, в мясе и мясных продуктах – 1,92 (превышение 0,09%), а в птице и яйцах – 1,8 (превышение 0,02%).

