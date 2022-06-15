В Роспотребнадзоре назвали продукты с высоким содержанием антибиотиков

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Больше всего антибиотиков содержится в продуктах животноводства и птицеводства. Об этом рассказал руководитель референс-центра Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков.
"Это молоко и молочные продукты, мясо и продукция из него, птица, яйца и продукты их переработки", – приводит слова Чернышкова "Газета.ру".
По его словам, в прошлом году в молоке и молочных продуктах количество антибиотиков было выявлено в 2,68% проб с превышением нормы в 0,14%, в мясе и мясных продуктах – 1,92% (превышение 0,09%), а в птице и яйцах – 1,8% (превышение 0,02%).
Ранее начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова назвала пути попадания сальмонеллы в продукты. По ее словам, сальмонеллу обычно распространяют животные, в числе которых крупный рогатый скот, грызуны и птицы, однако попасть в продукты питания она может и по вине человека.
Котельникова отметила, что сальмонеллез, возбудителем которого является сальмонелла, обычно протекает у взрослых людей легко, чего нельзя сказать о детях. При этом данный патоген крайне живучий.
"Доктор 24": молоко
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