В Роскачестве рассказали, каких продуктов боятся россияне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Многие россияне недовольны содержанием пестицидов и антибиотиков в растительной пище, а наиболее проблемной считают молочную и мясную продукцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Исследование проводилось в мае 2021 года. Его участниками стали 776 россиян, среди которых 69% – женщины, 31% – мужчины. При этом большинство респондентов – это молодые или люди среднего возраста.
"Большинство граждан России – 67% – видят проблему в содержании пестицидов в продуктах растительного происхождения, содержание антибиотиков в продуктах считают важной проблемой 66% опрошенных, 65% недовольны наличием в продуктах искусственных добавок", – отметили специалисты.
Также 57% респондентов обеспокоены тем, что в продуктах иногда находят кишечную палочку и паразитов, 56% переживают из-за токсинов и тяжелых металлов, а 36% видят угрозу в ГМО.
37% опрошенных самой проблемной сочли молочную продукцию, для 31% это мясо и мясные продукты, еще для 24% – овощи. В качестве фруктов усомнились 19% респондентов, а 13% выразили опасения относительно кондитерских изделий и рыбы. Качеству хлебобулочных изделий не доверяют 9% участников исследования, в то время как качество консервов ставят под сомнение лишь 6%.
"Безопасность продуктов 98% считают важным фактором при покупке, но при этом 30% признались, что, возможно, купят продукт, который содержит потенциально опасные добавки, если он будет более дешевым", – рассказали в Роскачестве.
Не экономят на качественных продуктах 68% опрошенных.
Ранее заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов рассказал, какие товары нельзя покупать с рук. Он отметил, что, помимо некачественных товаров, существует риск нарваться на просрочку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: