В Роскачестве рассказали, каких продуктов боятся россияне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многие россияне недовольны содержанием пестицидов и антибиотиков в растительной пище, а наиболее проблемной считают молочную и мясную продукцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Исследование проводилось в мае 2021 года. Его участниками стали 776 россиян, среди которых 69% – женщины, 31% – мужчины. При этом большинство респондентов – это молодые или люди среднего возраста.

"Большинство граждан России – 67% – видят проблему в содержании пестицидов в продуктах растительного происхождения, содержание антибиотиков в продуктах считают важной проблемой 66% опрошенных, 65% недовольны наличием в продуктах искусственных добавок", – отметили специалисты.

Также 57% респондентов обеспокоены тем, что в продуктах иногда находят кишечную палочку и паразитов, 56% переживают из-за токсинов и тяжелых металлов, а 36% видят угрозу в ГМО.

37% опрошенных самой проблемной сочли молочную продукцию, для 31% это мясо и мясные продукты, еще для 24% – овощи. В качестве фруктов усомнились 19% респондентов, а 13% выразили опасения относительно кондитерских изделий и рыбы. Качеству хлебобулочных изделий не доверяют 9% участников исследования, в то время как качество консервов ставят под сомнение лишь 6%.

"Безопасность продуктов 98% считают важным фактором при покупке, но при этом 30% признались, что, возможно, купят продукт, который содержит потенциально опасные добавки, если он будет более дешевым", – рассказали в Роскачестве.

Не экономят на качественных продуктах 68% опрошенных.

Ранее заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов рассказал, какие товары нельзя покупать с рук. Он отметил, что, помимо некачественных товаров, существует риск нарваться на просрочку.