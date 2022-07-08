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Общество

08 июля, 19:42

Диетолог порекомендовала пять зеленых овощей для людей старше 50 лет

обществоеда

Фото: depositphotos/5seconds

Диетолог Молли Хембри рассказала, какие овощи следует добавить в рацион после достижения 50 лет. Об этом сообщает издание Eat This, Not That.

По мнению специалиста, для пожилых людей особенно важен шпинат, поскольку в нем содержится много витамина А и каротиноидов. Эти вещества помогают сдерживать заболевание, ведущее к снижению зрения.

Кроме того, следует расширить рацион за счет капусты кале, в которой много кальция и витамина D, полезных для здоровья костей. Также положительного эффекта можно добиться за счет капусты брокколи, которая полезна для профилактики хронической болезни суставов – остеоартрита.

Богат витамином А, калием и клетчаткой римский салат – то есть миф о его бесполезности несостоятелен. Наконец, пятым овощем для рациона 50-летних Хембри назвала свеклу мангольд, необходимую для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее рассказала о пользе употребления огурцов. В частности, этот продукт богат калием и способен выводить лишнюю воду из организма человека.

"Доктор 24": фруктово-овощная радуга

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