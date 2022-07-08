Врач рассказала об идеальном ужине для похудения

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 посоветовала желающим сбросить лишние килограммы есть на ужин белковые продукты, овощи и сложные углеводы.

По словам специалиста, питание во время похудения должно быть сбалансированным и хорошо насыщать.

"Прежде всего на ужин должна быть порция какого-то нежирного белкового продукта. Это может быть птица, рыба, яйца. Это может быть даже какой-то творог", – говорит врач.

К белковому продукту следует добавить овощи. Они могут быть тушеные, вареные или свежие в салате, продолжает Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Мы можем дополнить этот ужин очень небольшой порцией сложных углеводов. Где-то 100 граммов. Это может быть гречка, перловка, бобовые, например фасоль.

По словам эксперта, ужин в таком варианте будет достаточно сытным, поэтому идти к холодильнику ночью не захочется. "Если порция белка – не больше 200 граммов, то калорийность всего этого приема пищи будет порядка 400 килокалорий. Такой ужин вполне адекватен, когда стоит задача снижения веса", – отмечает эксперт.

При этом придерживаться правила не есть после 18:00 совершенно необязательно. Ужинать лучше за 2–3 часа до сна, советует диетолог.

"Если человек ложится спать поздно, например в час ночи, он может спокойно поужинать и в 21:00. В этом нет никакой крамолы. Когда мы говорим о времени ужина, самое главное, чтобы оно было вам комфортно с точки зрения вашего режима дня", – уточнила Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Прием не есть после шести вечера, которым многие пользуются, будет работать только если вы комфортно выдерживаете этот интервал и не ходите после 18:00 доедать что-то в холодильнике. Проведенные недавно японцами исследования показали, что большинство людей, которые пытаются не есть после 17:00–18:00, в результате переедают из-за того, что им некомфортен такой режим.

Специалист отмечает, что желающим сбросить лишние килограммы необходимо контролировать количество калорий в течение всего дня. Поэтому важно не только правильно ужинать, но также завтракать и обедать.

"Похудеть поможет дефицит калорий в рационе в течение дня, тогда у организма есть потребность сжигать накопленный жир. Если мы получаем энергии меньше, чем расходуем, тогда происходит этот процесс", – заключила она.

Ранее россиянам рассказали, какой завтрак считается лучшим для снижения веса. По словам врача-диетолога Натальи Денисовой, этот прием пищи нельзя пропускать, он должен быть сбалансированным. В частности, организму требуются белки, жиры и углеводы. В связи с этим специалист советует на завтрак отдавать предпочтение кашам из малоочищенных круп в сочетании с молоком. В качестве жировой составляющей в блюдо следует добавить сливочное или растительное масло.

