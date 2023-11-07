Нутрициолог Гейман назвала сладости для снижения веса

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Нутрициолог Элина Гейман рассказала, что существуют сладости, которые помогут снизить вес, передает "Вечерняя Москва".



Специалист обратила внимание на то, что готовить полезные сладости лучше дома, поскольку это поможет полностью проконтролировать состав десерта и самостоятельно выбрать правильные и менее калорийные ингредиенты.

Гейман напомнила, что для снижения веса нужно исключить калорийную еду. Тем, кто хочет снизить вес, но при этом есть сладкое, нутрициолог в первую очередь рекомендовала употреблять ягоды.

По ее словам, в них максимальное количество полезных микроэлементов, витаминов, таких как витамин С, витамины группы B, и минимум сахара. Таким образом можно получать необходимые витамины, способствующие снижению веса.

Также можно есть натуральный мармелад. Приготовить его специалист советует дома. Она подчеркнула, что домашний мармелад улучшит микрофлору кишечника, что будет способствовать снижению веса. Кроме того, в нем в концентрированном количестве находятся полезные вещества, витамины С, А, Е, D, К и витамины группы В, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий и селен.

Еще одно полезное лакомство – пастила, поскольку она делается из яблок, а в них много пектина. Он положительно влияет на многие процессы в организме, а также участвует в процессах омоложения. Калорийность пастилы низкая, поэтому, если добавить этот десерт в рацион, значительного увеличения потребления калорий не будет.

Для желающих съесть что-то похожее на торт нутрициолог советует обратить внимание на низкокалорийные десерты. Есть кондитерские, которые делают тортики с нулевой калорийностью. Там можно найти и морковные торты и маковые и "Наполеоны", в которых нет ни лактозы, ни сахара.

Ранее россиянам рассказали, какую пользу для организма несет употребление земляники. Например, в составе ягоды присутствует витамин C. Благодаря этому ее часто используют при простуде. Более того, саму ягоду называют природным антибиотиком. В ней также содержатся витамины группы B и магний. Они полезны для нервной и сердечно-сосудистой систем.



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