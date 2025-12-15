15 декабря, 10:01Мэр Москвы
Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону Москвы, утром 15 декабря. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Атака дронов на столицу началась в ночь на 15 декабря. В общей сложности удалось нейтрализовать 20 беспилотников.
В настоящее время в аэропортах Домодедово и Жуковский действуют ограничения на прием и вылет самолетов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения вводили в Шереметьево, однако позже сняли. В данный момент рейсы выполняются по расписанию.