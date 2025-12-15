Собянин: еще один БПЛА уничтожен на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеского БПЛА, который летел на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – отметил мэр столицы.

Атака беспилотников на Москву началась с ночи 15 декабря. В общей сложности удалось уничтожить уже 19 БПЛА противника. Из-за этого в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на полеты.

Аналогичные ограничения действовали в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань выпускала и принимала самолеты только по согласованию с соответствующими органами.

