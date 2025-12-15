Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Данные о последствиях атаки уточняются.

Глава города добавил, что на месте падения обломков дронов работают оперативные службы.

Ранее около 3,4 тысячи жителей двух муниципальных округов Запорожской области остались без электроэнергии из-за атаки ВСУ и непогоды. Глава региона Евгений Балицкий отмечал, что опасность повторных ударов сохраняется. Работы по возобновлению электроснабжения планировалась продолжить после стабилизации обстановки.