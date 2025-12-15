15 декабря, 07:47Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших в сторону Москвы БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три беспилотника, которые попытались атаковать Москву утром в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.
Дроны начали атаковать Москву с ночи 15 декабря. В общей сложности удалось уничтожить 18 БПЛА противника.
На этом фоне временно вводились ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Однако спустя время воздушные гавани возобновили выполнение рейсов.
В настоящее время ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с сигналом "Ковер".