Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) устранили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы днем во вторник, 16 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дрона работают экстренные службы города.

Ранее Собянин проинформировал об уничтожении одного беспилотника, летевшего на столицу. Чуть позже был ликвидирован еще один. На месте падения обломков также работали сотрудники оперативных служб.

