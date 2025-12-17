Форма поиска по сайту

17 декабря, 14:12

Политика

Белоусов заявил, что угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снижена

Угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снизилась благодаря созданию "зоны безопасности" в украинских приграничных регионах. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Группировка войск "Север": освобожден крупный приграничный город Волчанск и продолжается создание "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях", – подчеркнул он.

Белоусов также указал, что благодаря этому в Белгородской, Курской и Брянской областях российским военнослужащим удалось разминировать более 150 тысяч гектаров территорий и уничтожить свыше 3 миллионов взрывоопасных предметов. Теперь там начали восстанавливать экономическую и социальную инфраструктуру, что должно создать условия для налаживания жизни мирных жителей.

"В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала – обрушение обороны ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают", – подчеркнул министр.

По его словам, в 2025 году объединенная группировка войск снизила боевой потенциал ВСУ на треть.

Ранее Владимир Путин заявил, что за 2025 год Вооруженные силы России освободили уже более 300 населенных пунктов в зоне СВО. В том числе освобождены и крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями.

Глава государства отметил, что ВС РФ завоевали и прочно удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта. При этом российские подразделения успешно переламывают украинские соединения, которые прошли подготовку в западных военных центрах и были оснащены современной иностранной техникой и вооружениями.

