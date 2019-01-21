Бог онлайн: Папа Римский запустил приложение для молитв

Папа Римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв "Кликни и молись" (Click to pray) и соответствующих мобильных приложений. Он с планшетом в руках представил эту инициативу во время традиционной воскресной проповеди.
Он отметил, что на этой неделе будет опубликовано его послание ко Всемирному дню социальных коммуникаций. Сайт запущен специально ко Дню католической молодежи – слету молодых католиков, который пройдет в Панаме 22-27 января.
"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие. Интернет и социальные сети представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи", – заявил глава Римско-католической церкви, его цитирует агентство ANSA.
Сайт www.clicktopray.org имеет приложения для операционных систем Android и iOS. У него есть аккаунты в социальных сетях. Сайт состоит из трех разделов: "Молись с Папой", "Молитва дня" и "Молись в Сети". Любой интернет-пользователь, в том числе сам Папа, может делиться своими молитвами с другими. Ресурс доступен на английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком языках.
Помимо официального сайта и традиционных СМИ, Ватикан активно пользуется социальными сетями. У Папы Римского есть свой микроблог в Twitter на нескольких языках, в том числе на латыни.
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