Ватикан представил "умные четки" для молитв

14:28
Фото: соцсети
В Ватикане представили необычный гаджет для верующих – электронные четки Click to Pray ("Нажми и молись"). О новинке сообщает издание Vatican News.
Отмечается, что электронные четки выглядят очень оригинально и поэтому их можно будет использовать не только для молитв, но и как стильный аксессуар. Браслет состоит из десяти бусин-четок из гематита и черного агата, а также креста со встроенным чипом. Внутри него хранятся данные о персонализированном молитвенном контенте.
Как пояснили разработчики, через Bluetooth четки способны синхронизироваться с бесплатным приложением Click to Pray.ERosary, которое существует как на базе iOS, так и на базе Android. Приложение открывает верующим доступ к аудиогиду и молитвеннику. Оно позволяет выучить и произносить традиционные католические молитвы инновационным способом, отметили в Ватикане. Еще одна любопытная деталь – система активируется, когда пользователь крестится. В этот момент текст молитвы выводится на экран смартфона или планшета.
При желании пользователи гаджета смогут читать молитвы и "по старинке" – просто перебирая четки, добавили разработчики. Уточняется, что стоимость таких четок составит 99 евро.
Ранее сообщалось, что американские дизайнеры создали кроссовки Jesus Shoes со святой водой в подошве, шнурками, продетыми в имитацию креста, и стельками ярко-красного цвета, которые должны напоминать о традиционной обуви Папы Римского. Было выпущено менее 20 пар эксклюзивных кроссовок стоимостью три тысячи долларов.
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