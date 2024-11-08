Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью потушили огонь в магазине мебели на Варшавском шоссе. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратах", – говорится в сообщении ведомства.

Возгорание в мебельном магазине на Варшавском шоссе началось в ночь на 8 ноября. Сначала площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако затем она увеличилась до 300 "квадратов".

Спустя некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Информация о возможных пострадавших при пожаре уточняется.