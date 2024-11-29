В Махачкале пожар локализован на 450 "квадратах" в здании с кафе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Махачкале огнеборцы локализовали пожар на 450 квадратных метрах в трехэтажном административном здании, в котором находится кафе, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

По данным министерства, горит крыша и второй этаж. В тушении пожара принимают участие 86 специалистов и 28 единиц техники.

Ранее пожарная служба локализовала возгорание на складе лакокрасочной продукции в Уфе. В МЧС сообщили, что пожар вспыхнул на площади в две тысячи квадратных метров.

Тогда отмечалось, что к тушению огня привлечены 52 специалиста и 16 единиц техники, затем было ликвидировано открытое горение.

До этого пожар произошел в двухэтажном административном здании в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы. Открытое горение наблюдалось в двух окнах двухэтажного здания. Огонь также распространялся на крышу. Возгорание ликвидировали спустя некоторое время.