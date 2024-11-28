Пожар локализован на складе лакокрасочной продукции в Башкортостане

Фото: МЧС России

Пожарные локализовали возгорание на складе лакокрасочной продукции в Уфе. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе", – указано в сообщении.

О пожаре на складе в Уфе стало известно вечером 28 ноября. В МЧС сообщили, что пожар вспыхнул на площади в две тысячи квадратных метров. К тушению огня были привлечены 52 специалиста и 16 единиц техники.

До этого пожар произошел в двухэтажном административном здании в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы. Открытое горение наблюдалось в двух окнах двухэтажного здания. Огонь также распространялся на крышу.

Возгорание ликвидировали спустя некоторое время.

