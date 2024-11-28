Пожар на площади 2 тыс "квадратов" произошел в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Уфе загорелось производственное здание на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По предварительным данным, внутри находится лакокрасочная продукция. На месте ЧП работают 52 специалиста и 16 единиц техники.

Ранее в Самаре загорелся двухэтажный дом. Огонь вспыхнул на втором этаже и перекинулся на кровлю. На месте пожара работали 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Площадь пожара составляла 100 "квадратов", один человек пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге произошел пожар в музейном комплексе "Шалаш В. И. Ленина". По словам директора музея Натальи Коваленко, сгорел соломенный шалаш. Она считает, что его подожгли. На месте происшествия работали 10 спасателей и две единицы техники.