В Ленобласти женщина отправила детей жить в баню в качестве наказания

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В дачном поселке Химик-2 Ленинградской области 41-летняя женщина отправила своих сыновей 7, 9 и 11 лет жить в баню за провинности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, дети проживали с матерью и ее сожителем, которые не работали. В начале марта женщина решила наказать своих сыновей и отправила их жить в баню. Собеседник отметил, что дети нигде не учатся, ходят в рваной одежде и голодные.

Источник сообщает, что женщина и ее сожитель злоупотребляли алкоголем. Кроме того, в 2023 году мать была осуждена по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ей назначили срок на пять лет с отсрочкой на такой же период.

В связи с произошедшим ее сожитель привлечен за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас женщину задержали и допрашивают. Следствие готовится просить суд отправить ее под арест, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Вместе с опекой детей забрали из семьи и отправили в больницу. Отмечается, что на учете в отделе по делам несовершеннолетних семья не состоит.

Ситуация находится под личным контролем Кировского городского прокурора Бориса Николаева. Полиция уже проводит расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ранее сообщалось, что 14 апреля в частном доме в Канске мать зарубила топором троих детей. Она хотела убить и четвертого, но ей не хватило на это сил.

Прокуратура отмечает, что мать погибших детей состоит на учете у психиатра. Кроме того, отец детей часто избивал старшего сына.