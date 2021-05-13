Собянин утвердил проект планировки канализационной насосной станции "Прокшино"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Утвержден проект планировки территории канализационной насосной станции "Прокшино".

Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что постановление с подписью градоначальника было размещено на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – проектирование и строительство первой очереди канализационной насосной станции "Прокшино" с аварийным регулирующим резервуаром и напорными трубопроводами", – утверждается в документе.

Известно, что территория, выделенная под проект, находится в поселениях Сосенское, Мосрентген, Московский, а также в районе Теплый Стан. Общая площадь указанного участка составляет 107 гектаров.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории на западе Москвы. Уточнялось, что указанная территория расположена вдоль Киевского направления МЖД и занимает площадь 80,21 гектаров.

До этого мэр утвердил проект благоустройства территории у станции Мещерская Киевского направления МЖД. Реконструкцию станции планируют завершить в текущем году.