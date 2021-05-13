Собянин утвердил проект планировки канализационной насосной станции "Прокшино"

00:58
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Утвержден проект планировки территории канализационной насосной станции "Прокшино".
Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что постановление с подписью градоначальника было размещено на портале мэра и правительства Москвы.
"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – проектирование и строительство первой очереди канализационной насосной станции "Прокшино" с аварийным регулирующим резервуаром и напорными трубопроводами", – утверждается в документе.
Известно, что территория, выделенная под проект, находится в поселениях Сосенское, Мосрентген, Московский, а также в районе Теплый Стан. Общая площадь указанного участка составляет 107 гектаров.
Ранее Собянин утвердил проект планировки территории на западе Москвы. Уточнялось, что указанная территория расположена вдоль Киевского направления МЖД и занимает площадь 80,21 гектаров.
До этого мэр утвердил проект благоустройства территории у станции Мещерская Киевского направления МЖД. Реконструкцию станции планируют завершить в текущем году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: