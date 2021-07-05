Новый образовательный комплекс ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО ввели в эксплуатацию новый образовательный комплекс со школой и детским садом. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Объект включен в состав ЖК "Белые ночи" в поселении Сосенском. Он включает в себя школу, рассчитанную на 550 учеников, и детский сад на 150 детей.

Кроме того, в здании размещены два спортивных зала, библиотека и пространство-атриум для отдыха.

Территория вокруг новостройки включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы воспитанников детского сада. Помимо этого, специалисты оборудовали специальные теневые завесы для защиты детей от солнца и физкультурные площадки.

Ранее стало известно, что общеобразовательная школа-гигант на 1 900 учеников в районе Левобережном полностью достроена и введена в эксплуатацию. Школа площадью 33,3 тысячи квадратных метров по адресу Валдайский проезд, дом 14/1, построена за счет городского бюджета.

