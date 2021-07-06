Мэр Москвы поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи

13:20
Собянин поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи
Сергей Собянин поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы со ссылкой на итоги заседания президиума правительства города.
"Департамент здравоохранения Москвы получит субсидию в размере 620 миллионов рублей на приобретение 200 современных автомобилей скорой помощи класса "В". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что скорую медицинскую помощь в Москве оказывают более 1 тысячи бригад, которые выполняют 11–12 тысяч выездов в сутки.
"В период пандемии скорая помощь работает с повышенной нагрузкой, обеспечивая экстренную и неотложную медицинскую помощь на дому, а также проведение эвакуации пациентов в стационары и амбулаторные KT-центры. Обновление санитарного автотранспорта позволит обеспечить надежную работу московской скорой", – отмечается в заявлении.
В пресс-службе добавили, что в 2020–2021 годах в Москве осуществили внеплановую закупку 300 новых автомобилей скорой помощи – полноприводных машин Ford, Mercedes и ГАЗ.
Ранее Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов. Он расположился в Гостином дворе. Стандартная мощность этого центра – до 6 тысяч человек в сутки. В центре создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников центров госуслуг и волонтеров.
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