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13:20

Мэр Москвы поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи

мэр Москвы медицина город

Собянин поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи

Сергей Собянин поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы со ссылкой на итоги заседания президиума правительства города.

"Департамент здравоохранения Москвы получит субсидию в размере 620 миллионов рублей на приобретение 200 современных автомобилей скорой помощи класса "В". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что скорую медицинскую помощь в Москве оказывают более 1 тысячи бригад, которые выполняют 11–12 тысяч выездов в сутки.

"В период пандемии скорая помощь работает с повышенной нагрузкой, обеспечивая экстренную и неотложную медицинскую помощь на дому, а также проведение эвакуации пациентов в стационары и амбулаторные KT-центры. Обновление санитарного автотранспорта позволит обеспечить надежную работу московской скорой", – отмечается в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в 2020–2021 годах в Москве осуществили внеплановую закупку 300 новых автомобилей скорой помощи – полноприводных машин Ford, Mercedes и ГАЗ.

Ранее Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов. Он расположился в Гостином дворе. Стандартная мощность этого центра – до 6 тысяч человек в сутки. В центре создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников центров госуслуг и волонтеров.

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