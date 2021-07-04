Более 1,8 млрд руб выделят на мероприятия по снижению вредных выбросов в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня направлений, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках проекта "Чистый воздух". Об этом сообщает Interfax.
Соответствующий документ устанавливает, что региональные мероприятия по снижению вредных выбросов будут полностью финансироваться из федерального бюджета.
"Раньше такая поддержка оказывалась только на условиях софинансирования, то есть определённый объем средств должен был вложить сам регион", – заявили в пресс-службе правительства РФ.
Планируется, что в 2021 году на эти цели будет выделено более 1,8 миллиарда рублей.
Выделять средства будут на строительство теплотрасс и строительство горячего водоснабжения. Это поможет жителям частных домов перейти с печного отопления на централизованное в ряде регионов.
Ранее Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Закон направлен на урегулирование в стране хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.
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