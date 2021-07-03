Москвичей приглашают стать участниками экологической онлайн-программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мосприрода в честь Всемирного дня без полиэтиленовых пакетов, который отмечается 3 июля, подготовила тематическую онлайн-программу. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что отказ от пластиковых пакетов позволит сэкономить до 2 500 рублей в год. Среднее время использования пакетов составляет около двух часов, при этом на планете предмет задерживается более чем на 200 лет. Несколько эко-сумок позволят не купить около 480 пакетов в год.

В 10:00 на страницах экоцентра "Московский эколог" в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram состоится мастер-класс "Экологичная сумка-шопер своими руками", на котором можно будет научиться изготавливать сумки многоразового использования.

В это же время в соцсетях дирекции природных территорий САО, СВАО и "Сокольники" пройдет занятие "Есть ли жизнь без пластика?", где расскажут о вреде пластика и особенностях его переработки.

В 11:00 москвичей приглашают на занятие "Пять причин отказаться от полиэтиленового пакета", которое состоится в соцсетях дирекции природных территорий "Царицыно".

В 11:45 на страницах экоцентра "Воробьевы горы" пройдет встреча "Международный день отказа от пластикового пакета". А в 12:00 на страницах экоцентра "Конный двор" пройдет занятие "А вы помните, как это было?", где ведущие расскажут, как раньше люди обходились без полиэтиленовых пакетов и чем их заменяли.

Узнать о том, как из старой футболки сделать сумки для овощей или фруктов можно на мастер-классе "Фруктовка из футболки", который пройдет в 12:00 на страницах экоцентра "Битцевский лес". Там же в 12:15 пройдет занятие "Пять причин сказать нет полиэтиленовому пакету".



Экоцентр "Пчеловодство" приглашает в 13:00 на игру "Пакет – это вред". А дирекции природных территорий "Тушинский" и "Покровское-Стрешнево" на своих страницах в Instagram поделятся лайфхаками, чем можно заменить полиэтиленовый пакет.

В соцсетях дирекции природных территорий "Москворецкий" в 15:00 состоится мастер-класс по росписи экосумок.

В 15:30 пользователей ждут на занятии "Пакет или многоразовая сумка – выбор за вами!", который пройдет на страницах в Instagram дирекции природных территорий "Тушинский" и "Покровское-Стрешнево".



В 17:00 можно будет узнать, чем заменить полиэтиленовый пакет и как выглядеть при этом стильно и экологично. Мастер-класс "Фуросики" пройдет также на страницах в Instagram дирекции природных территорий "Тушинский" и "Покровское-Стрешнево".

Ранее в России предложили отказаться от одноразовой посуды и контейнеров для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд. Речь идет о вспененном полистироле – это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Его сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду.

