Эксперт прокомментировал идею запрета одноразовых пластиковых товаров

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Главный редактор научно-популярного журнала "Экология и жизнь" Александр Самсонов рассказал, почему в вопросе о переходе с пластика на бумагу необходимо сделать "серьезный акцент", передает телеканал "Звезда".

По его словам, для того, чтобы что-то запрещать, нужно подготовить альтернативу.

"Насколько я знаю, там есть крафт – бумага, для ее изготовления требуется древесина, и расход леса при этом не оговаривается. В этом месте следует сделать серьезный акцент и понимать экономику", – сказал Самсонов.

Он подчеркнул, что необходимо наладить цикл переработки при сборе и обработке пластика. Также он считает, что люди безответственно относятся к сортировке.

"Население полностью безответственно. Безответственны в данном случае не население, а те, кто поставляет населению мусорные баки, в которых нет возможности для сортировки, то есть для раздельного сбора пластиковых стаканчиков, например. Насколько я знаю, там где они стоят для сбора пластика, то они наполняются вполне быстро. Вопрос в том, насколько быстро их вывозят", – заключил он.

В России предложили отказаться от одноразовой посуды и контейнеров для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд. Речь идет о вспененном полистироле – это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Его сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров. В Минприроды РФ в качестве одного из способов решения проблемы рассматривают систему вторичной переработки пластика на основе концепции расширенной ответственности производителей (РОП).