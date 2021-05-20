Сдать обувь на переработку можно в пяти экоцентрах Мосприроды

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В столице пять экоцентров Мосприроды принимают старую обувь на переработку. Горожане могут отдавать кроссовки, туфли, сапоги, ботинки. При этом важно, чтобы обувь была чистой и находилась в пакете. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экоцентр "Воробьевы горы" открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00. Кроме обуви, туда можно сдавать пластиковые крышки.

С 10:00 до 17:00 можно сдавать обувь в экоцентр "Экошкола "Кусково". Также в контейнерах "Добрые вещи" и "Доброворот" принимают текстиль и игрушки нуждающимся.

Экоцентр "Битцевский лес" принимает обувь с 08:00 до 17:00 в будние дни и с 10:00 до 17:00 в выходные. А с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу – с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 16:00 обувь можно сдать в экоцентр "Скворечник". Предварительно необходимо позвонить по телефону +7 (499) 782-78-23.



Обувь, а также крышки можно сдать и в экоцентр "Конный двор". Вещи принимают ежедневно с 08:00 до 17:00.

Контейнеры для приема обуви поставили в рамках акции #Добробувь. Она призвана привлечь внимание горожан к переработке ненужных вещей.

Ранее журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов выразил мнение, что россиянам необходимо пояснять цели и суть реформы обращения с отходами.

Попов отметил, что в России пока только формируется экологическая культура. В этой связи возрастает важность миссии жителей, ведущих разъяснительную работу о необходимости раздельного сбора отходов.

