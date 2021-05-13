Ящики для сдачи кассовых чеков на переработку установили в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На нескольких станциях столичного метро установили специальные ящики, в которые можно сдать кассовые чеки на переработку. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"На всех станциях Кольцевой линии, 15 пересадочных с кольцом и 29 внутри кольца возле автоматов по продаже билетов появились специальные ящики, куда можно выбросить ненужные чеки", – говорится в сообщении.
Акция приурочена ко дню рождения столичного метрополитена, который в этом году отмечает 86-летие.
"Акцией по сбору кассовых чеков мы в первую очередь хотим привлечь внимание наших пассажиров к проблемам экологии, необходимости внимательного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, все чеки, которые соберут до 16 мая, используют для повторного изготовления бумаги.
Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга призвал активнее вовлекать ученых в создание экономики замкнутого цикла. Он отметил, что твердые отходы в России должны стать полноценной сырьевой базой для новой продукции. Безотходное производство, по его мнению, позволит сохранить ресурсы и избежать загрязнения природы.
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