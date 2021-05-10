Ректор РХТУ Мажуга призвал привлекать ученых для создания экономики замкнутого цикла

Фото: Даниил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга призвал активнее вовлекать ученых и применять их разработки в создании экономики замкнутого цикла, чтобы твердые коммунальные отходы в России стали полноценной сырьевой базой для новой продукции.
"Экономика замкнутого цикла – это не просто утилизация мусора и переработка отходов. Именно ученые могут дать ответы на вопросы, как организовать вторичное использование отходов и перерабатывать изделия в нужное сырье. Безотходное производство позволит сохранить природные ресурсы и не загрязнять окружающую среду. Научный подход даст возможность уже на этапе создания нового товара или материала учесть способы его утилизации переработки и вторичного применения", – рассказал Александр Мажуга на встрече с жителями Северо-западного округа Москвы.
Ученый уверен в том, что запуск экономики замкнутого цикла позволит России войти в число мировых лидеров по решению экологических проблем.
"Ситуация, когда твердые коммунальные отходы сжигаются, должна остаться в прошлом. Место накопленного вреда должна занять максимальная экономическая и экологическая эффективность", – добавил руководитель РХТУ.
По подсчетам экспертов, разумное обращение со всеми видами мусора и переход к экономике замкнутого цикла приведет к росту ВВП России на 30%.
Ранее в Москве в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора. В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: