Ректор РХТУ Мажуга призвал привлекать ученых для создания экономики замкнутого цикла

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Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга призвал активнее вовлекать ученых и применять их разработки в создании экономики замкнутого цикла, чтобы твердые коммунальные отходы в России стали полноценной сырьевой базой для новой продукции.

"Экономика замкнутого цикла – это не просто утилизация мусора и переработка отходов. Именно ученые могут дать ответы на вопросы, как организовать вторичное использование отходов и перерабатывать изделия в нужное сырье. Безотходное производство позволит сохранить природные ресурсы и не загрязнять окружающую среду. Научный подход даст возможность уже на этапе создания нового товара или материала учесть способы его утилизации переработки и вторичного применения", – рассказал Александр Мажуга на встрече с жителями Северо-западного округа Москвы.

Ученый уверен в том, что запуск экономики замкнутого цикла позволит России войти в число мировых лидеров по решению экологических проблем.

"Ситуация, когда твердые коммунальные отходы сжигаются, должна остаться в прошлом. Место накопленного вреда должна занять максимальная экономическая и экологическая эффективность", – добавил руководитель РХТУ.

По подсчетам экспертов, разумное обращение со всеми видами мусора и переход к экономике замкнутого цикла приведет к росту ВВП России на 30%.

Ранее в Москве в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора. В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов.

