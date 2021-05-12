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Москва 24

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Общество

19:08

Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора

общество

Фото: Москва 24/Даниил Головкин

Программы поощрения могут повысить внимание к проблеме раздельного сбора. Такое мнение озвучил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

"Например, жители, постоянно сортирующие мусор, могут получить скидку на услуги по вывозу ТКО. Другой вариант – бонусы, которые можно накопить и потратить на товары", – объяснил он.

Раздельный сбор, считает Мажуга, должен стать привычкой россиян.

Кроме того, глава РХТУ добавил, что в этом вопросе государство и простые люди должны действовать вместе. Например, государству следует объяснять гражданам, почему важно сортировать вторсырье. А те, в свою очередь, должны ответственно подходить к проблеме.

Ранее Александр Мажуга призвал активнее вовлекать ученых в создание экономики замкнутого цикла. Он отметил, что твердые отходы в России должны стать полноценной сырьевой базой для новой продукции. Безотходное производство, по его мнению, позволит сохранить ресурсы и избежать загрязнения природы.

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