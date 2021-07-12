Правительство утвердило правила выплат на ребенка к началу учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство утвердило правила единовременной выплаты на ребенка к началу учебного года. Информация об этом появилась на сайте кабмина.
"По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка", – подчеркивается в документе.
Выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября включительно.
Пенсионный фонд начнет принимать заявления на получение пособия 15 июля. Подать их можно будет до 1 ноября. Семьи начнут получать средства уже 16 августа.
Подобная поддержка предусмотрена также для людей с инвалидностью от 18 до 23 лет, обучающихся в школах или интернатах. Они смогут оформить выплату самостоятельно или с помощью законных представителей.
Ранее сообщалось, что Минцифры совместно с министерством труда с 11 июля начнет пробовать механизм автоматического информирования россиян с детьми через портал госуслуг о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей.
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