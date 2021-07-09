Портал госуслуг уведомит родителей школьников о выплате 10 тыс руб

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Минцифры совместно с министерством труда с 11 июля начнет пробовать механизм автоматического информирования россиян с детьми через портал госуслуг о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах", – отметил глава министерства Максут Шадаев.

Портал сам составит заявление на получение соответствующей выплаты на каждого ребенка в семье, обучающегося в школе, и пришлет уведомление о необходимости проверить корректность данных. Пользователю останется только отправить документ в ПФР. Если же по той или иной причине уведомление не придет, с 15 июля можно будет заполнить необходимую форму самостоятельно.

Шадаев также добавил, что некоторые банки уже предлагают своим клиентам различные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета, в их числе различные бесплатные медицинские страховки от последствий коронавируса, онкологии и других заболеваний.

2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.

Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

