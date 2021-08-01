В Минтруде рассказали как воспользоваться социальной выплатой в 250 тысяч рублей

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Заместитель министра труда Ольга Баталина заявила, что россияне могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного бизнеса, сообщает "Российская газета".

По словам замминистра, ключевой задачей пособий является формирование дополнительного источника дохода у семей. Средства могут пойти в том числе на переобучение для трудоустройства по месту жительства. Уточняется, что даже после приема на работу выплаты в размере прожиточного минимума будут продолжаться в течение трех месяцев. Желающим получить пособие необходимо встать на учет в службе занятости и зарегистрироваться на портале "Работа в России".

Контракт также предусматривает помощь при становлении в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

"Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование. Люди, живущие в сельской местности, на эти средства смогут приобрести скот, птицу. Или построить теплицы, обустроить пасеку, приобрести технику для сельхозобработки", – рассказала Баталина.

Ранее стало известно, что единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей начнутся с понедельника, 2 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ожидается, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей.

