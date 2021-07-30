В Минздраве предложили увеличить компенсацию за осложнения после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение депутата Госдумы Федота Тумусова об увеличении выплат гражданам, которые столкнулись с осложнениями после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РБК.

"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", – отметил Мурашко.

Ранее Тимусов направил в Минздрав письмо, в котором предложил страховать здоровье каждого привившегося против COVID-19 человека на 10 миллионов рублей. Он объяснил, что если вакцина безопасна, то государство ничего не потеряет и только убедит население активнее прививаться.

В ведомстве уточнили, что граждане, столкнувшиеся с осложнениями после вакцинации, на сегодняшний день могут претендовать не только на соответствующую компенсацию, которая с 2002 года составляет 10 тысяч рублей, но и на пособие по временной нетрудоспособности. При этом в случае смерти от вакцины родственники погибшего получают 30 тысяч рублей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ускорить в России темпы вакцинации населения от коронавируса. По ее словам, летом люди более разобщены, находясь на каникулах и в отпусках, а в сентябре, когда люди вернутся и выйдут на работу, может снова произойти взрывной рост заболеваемости.

