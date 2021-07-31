Единовременные выплаты на школьников начнутся с 2 августа

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей начнутся с понедельника, 2 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Правительство утвердило постановление о начале президентской выплаты на школьников с 2 августа", – говорится в сообщении.
Ожидается, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей. Также на две недели раньше начнется перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.
Ранее Владимир Путин поручил правительству досрочно начать осуществление единовременных выплат родителям школьников в размере 10 тысяч рублей. Первоначально планировалось, что проведение выплат начнется с 16 августа, однако президент предложил начать их ранее намеченного срока, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к новому учебному году.
2 июля российский лидер подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.
Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.
В России изменили порядок выплат для школьников
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