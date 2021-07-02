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Общество

15:59

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Как получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей

Для детей и инвалидов: как получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей
общество

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям семей. Поддержку получат родители детей от 6 до 18 лет, а также инвалиды от 18 до 23 лет. Рассказываем, при каких условиях можно претендовать на эту выплату, а также куда за ней обращаться.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кому положена выплата?

Согласно постановлению президента, в целях социальной поддержки семей единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат:

1. Один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. Выплата положена каждому ребенку при условии, что он имеет гражданство Российской Федерации и достиг возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

2. Инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам и имеющие гражданство РФ. Выплату можно получить самостоятельно либо одному из родителей (законных представителей).

Если выплата производится одному из родителей инвалидов, то расчет идет на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.

Семьям с детьми в августе выплатят по 10 тысяч рублей

Как получить единовременную выплату?

Получить 10 тысяч рублей можно с августа по декабрь 2021 года. Их не станут учитывать в составе доходов семей, которым также предоставляются иные меры социальной помощи. Кроме того, эти деньги нельзя списать за долги.

Подать заявление на выплату необходимо до 1 ноября 2021 года. Сделать это можно двумя способами:

1. Подать заявление на портале госуслуг.
2. Обратиться напрямую в Пенсионный фонд.

Семьи с 6-летними детьми должны получить единовременную выплату к 1 сентября, даже если эти дети не пойдут в школу в этом году. Об этом заявил Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Ранее правительство утвердило правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Уточняется, что на данные цели будет направлено более 46,6 миллиарда рублей.

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