Прямая линия с Владимиром Путиным. Главные вопросы и ответы

В среду, 30 июня, завершилась 19-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. Всего за 3 часа и 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов: побеседовал с гражданами РФ на тему обязательной вакцинации от коронавируса, рассказал о ситуации с ценами на продукты, а также обсудил вопросы соцподдержки. Рассказываем о самых главных заявлениях президента.



Пандемия и вакцинация

Во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопросы о прививке населения от коронавирусной инфекции. Он заявил, что не поддерживает проведение вакцинации граждан на обязательных условиях.

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, продолжаю придерживаться этой точки зрения", – сказал президент.

Он отметил, что в соответствии с законом обеспечение иммунной защиты населения является обязательным, однако прививка от коронавируса не была внесена в данную категорию.





Владимир Путин президент РФ Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там общенациональный календарь прививок, он обязателен, это обязательная вакцинация. Были предложения перевести вакцинацию против COVID-19 вот в этот раздел. Депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация не является обязательной.

Вместе с тем в случае роста заболеваемости в отдельных регионах их власти могут ввести обязательную прививку в соответствии с рекомендациями санитарных врачей, указал президент. По его словам, именно этой нормой воспользовались субъекты РФ, объявив обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Региональные власти проводят вакцинацию, чтобы предотвратить введение локдауна, подчеркнул Путин. Также он пояснил, что увольнение при наличии медотвода от прививки является незаконным. Кроме того, власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, добавил президент.

Сам он признался, что сделал прививку вакциной "Спутник V".





Владимир Путин президент РФ Принял для себя решение привиться "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий.

По словам президента, непосредственно после первого укола он ничего не чувствовал, через 4 часа появилась чувствительность в месте введения препарата. После второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, на следующий день уже была 36,6. Согласно результатам теста, после прививки у президента сформировался высокий уровень защиты от COVID-19.

Обсуждая ситуацию с эпидемией коронавируса, Владимир Путин также сообщил, что младшеклассники, скорее всего, с сентября будут учиться в обычном режиме.



Цены на продукты

Один из вопросов Путину задали прямо из продуктового магазина. В кадр попали ценники, судя по которым бананы из Эквадора стоят дешевле выращенных в России моркови и картофеля. В ответ Путин заявил, что, к сожалению, рост цен на продовольствие сейчас отмечается во всем мире. При этом президент напомнил о принятых в стране мерах регулирования.

"Государство на это обращает внимание", – подчеркнул он.

Говоря о ценах на картофель и морковь, Путин отметил, что их завозят из-за границы, так как своего урожая не хватило.





Владимир Путин президент РФ Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, вскоре это отразится на ценах. К сожалению, овощи и фрукты пока у нас производятся в недостаточном объеме. По мясу и курице мы этот вопрос закрыли, здесь пока работа еще предстоит.

Путин подчеркнул, что сельхозпроизводители в прошлом году заработали на экспорте 30 миллиардов долларов. По словам президента, такого не было никогда.



Телефонные мошенники

Путину задали вопрос о телефонном мошенничестве. В пример президенту привели ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, которого аферисты обманули именно таким образом.

"Я даже не хочу это комментировать. Это просто подонки", – заявил Путин.

Деятельность телефонных мошенников он связал с оборотом персональных данных граждан. По словам президента, Центробанк должен активнее бороться с фишинговыми сайтами.





Владимир Путин президент РФ Если раньше с ним боролись за несколько недель, то теперь за три дня. Но и этого недостаточно.

По словам Путина, коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить возможности мошенников до нуля. Президент также подчеркнул, что правоохранительные органы должны иметь возможность вмешиваться в процесс на ранних стадиях проведения сомнительных банковских переводов.



Международная политика

Владимир Путин ответил на вопрос про британский эсминец, который 23 июня зашел в территориальные воды РФ. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения. Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам.

По словам Путина, это была провокация, причем подготовленная не только британцами, но и американцами.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", – подчеркнул президент.

В ходе прямой линии Путин высказался и о ситуации между российской и американской сторонами. Он рассчитывает, что "мировое устройство примет более благообразный характер", а отношения России с США станут нормальными.





Владимир Путин президент РФ Мир кардинальным образом меняется, и партнеры в США понимают это, но стараются сохранить свою монополию.

Союзникам США не нравится, что с ними разговаривают "через губу", считает Путин.

Президент также оценил действия западных стран в ответ на прекращение военных учений РФ у границ Украины. Российский лидер заявил, что во время учений на территории России был поднят "большой шум" со стороны Запада, из-за чего было принято решение вывести войска.

"Мы это сделали. Но вместо того чтобы отреагировать на это позитивно и сказать, мол, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование, вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам", – сказал Путин.



Украина

Путина спросили, почему Украина не входит в список недружественных стран. На это президент ответил, что не считает украинский народ недружественным.





Владимир Путин президент РФ Мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело.

Президент отметил, что собирается написать новую аналитическую статью по поводу связи русского народа с Украиной.

"Надеюсь, в России и Украине с ней ознакомятся. Там я изложу свою позицию по этому вопросу", – сказал Путин.

По словам президента, встреча с главой Украины Владимиром Зеленским возможна при наличии тем для обсуждения.

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы о жизнедеятельности Украины принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Париже и Берлине. О чем разговаривать? При этом от встречи я не отказываюсь. Надо лишь понимать, о чем говорить", – отметил российский лидер.



Соцполитика

Путина спросили, выдержит ли система нагрузку по социальным выплатам. Президент заверил, что никаких опасений в этом плане нет и все деньги придут в срок.

"Вчера еще раз говорил с министром финансов, средства зарезервированы", – заявил Путин.

Глава государства рассказал о ситуации с выплатами на детей, которые пойдут в школу. По его словам, семьям с шестилетними детьми, если они не идут в школу, деньги все равно нужно выплачивать. Это необходимо для того, чтобы родители могли заранее купить какие-то вещи, объяснил Путин.

Также в ходе прямой линии он дал поручение внести дисплей Брайля в перечень технических средств, которыми должны обеспечивать инвалидов по зрению. По словам Путина, в настоящее время в России внедряется механизм бесконтактного обращения средств реабилитации.

"Для того чтобы люди могли не только выбрать самостоятельно тот или иной прибор, аппарат, средство реабилитации, но и получить оплату через казначейство", – пояснил он.



Блокировка зарубежных соцсетей

Блогер Никита Левинский из Москвы спросил Владимира Путина о возможной блокировке западных социальных сетей. По словам президента, пока такие меры не планируются. Однако некоторые вопросы с ними нужно урегулировать, считает президент.





Владимир Путин президент РФ Мы собираемся работать с ними. Но есть проблема, которая заключается в том, что они посылают нас куда подальше, когда не соглашаются с нашими требованиями. В частности, не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента.

Президент напомнил о законе, по которому западные соцсети должны открывать в России собственные представительства. В качестве первой меры воздействия на них Путин отметил, что существует инструмент замедления скорости работы интернет-платформ. Глава государства добавил, что и отечественные соцсети дадут возможность россиянам развиваться.



ЖКХ и газификация

Многие обращения россиян, озвученные в ходе прямой линии, затронули проблемы ЖКХ. В частности, президенту на некачественную воду пожаловалась жительница Ленинградской области. Она заявила о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района. Вскоре пресс-служба областного правительства сообщила, что неполадки устранены после замены насоса.

Еще одна жалоба на воду поступила из Пскова. Местный житель пожаловался президенту на ее плохое качество в новостройках областного центра. Он пояснил, что все трубы, по которым проходит горячая вода, раз в три месяца чистят от бурого осадка. В ответ на это президент пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить данный вопрос.

Ведущие прямой линии отметили, что обращений по поводу ситуации с водой по всей стране было много. В свою очередь, российский лидер сообщил, что принято решение о выделении на инфраструктурные проекты дополнительно 500 миллиардов рублей, 150 миллиардов из фонда национального благосостояния пойдут на проблемы ЖКХ.

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что проведение магистральной трубы до домовладений, до заборов участков, должно быть бесплатным.

В ходе прямой линии к нему обратилась жительница Карачаево-Черкесской Республики. Она рассказала, что, несмотря на близкое расположение газопровода, стоимость подвода трубы достигает 200 тысяч рублей на семью, при этом местные власти говорят, что средств на ее укладку нет.

Путин уточнил у женщины, что входит в эту сумму, и сказал, что прокладка магистральной трубы до домовладения должна быть бесплатной, тогда как на территории участка это делается уже за деньги собственника. Он пообещал обсудить эту проблему с главой республики.

При этом, по его словам, в правительстве также разрабатывают типовой договор для газификации частных домов.



Культура

В ходе мероприятия Путин рассказал про предложение о создании так называемой "Пушкинской карты". Он пояснил, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут получить на карту 3 тысячи рублей, которые можно потратить на посещение музеев, концертных и выставочных залов. Такой возможностью можно будет воспользоваться с сентября этого года в течение четырех месяцев, добавил президент.



Евро-2020

В ходе прямой линии Владимира Путина попросили прокомментировать последние результаты национальных сборных России по футболу и хоккею. Президенту напомнили, что первая не вышла из группы на чемпионате Европы, а вторая вылетела в четвертьфинале чемпионата мира после поражения от Канады.

По словам Путина, хоть спорт и состоит из триумфов и поражений, негативные результаты необходимо проанализировать.

"То, что и хоккейная, и футбольная сборная не отличились, не может остаться незамеченным. В таких случаях нужно подумать над тем, что сделано позитивного и что нужно изменить сейчас. В том числе кадровую составляющую", – заявил Путин.

После подробного анализа президент призвал не посыпать голову пеплом и двигаться дальше.



Экология

Большое количество сообщений на прямой линии коснулись мусорной реформы. Путин заявил, что раньше этой проблемой никто не занимался, по всей стране идет большая работа в этом направлении.





Владимир Путин президент РФ У нас пошли первые инвестиции в раздельный сбор и переработку. В ближайшие годы мы должны запустить и мусоросжигательные заводы. Хотя и здесь есть проблемы. Знаю, что граждане, которые живут вблизи мест их строительства, напряжены. Но других способов утилизировать некоторые виды мусора нет.

В настоящее время намечено строительство пяти мусоросжигательных заводов, сказал президент. По его словам, их количество может быть увеличено.

Путин также обратил внимание на проблему, когда граждане занимаются раздельным сбором мусора, а отходы затем сваливаются в один контейнер. По его словам, в подобных случаях соответствующих операторов необходимо привлекать к ответственности. На самые вопиющие случаи со свалками президент пообещал отреагировать.



Климат

Таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям в северных регионах России, страна должна быть готова к такому развитию событий, заявил Владимир Путин.

Так президент в ходе прямой линии прокомментировал непредсказуемое поведение природы, связанное с изменением климата.

"Часть нашей территории, а это примерно 70%, находится в северных широтах, и большие [территории] – в вечной мерзлоте. У нас там и населенные пункты, и инфраструктура расположены. И если это все будет таять, то это приведет к очень серьезным социальным и экономическим последствиям. И мы должны быть к этому, безусловно, готовы", – подчеркнул Путин.

По его словам, глобальные изменения климата в России происходят быстрее, чем в некоторых других странах. Поэтому, как отметил Путин, власти РФ должны принять все необходимые меры, чтобы минимизировать их последствия.



Трудоустройство россиян

К президенту поступило видеосообщение из Тюменской области от женщины, которая, по ее словам, уже четыре года не может найти работу. Путин заявил, что вопрос рынка труда является принципиальным. По его словам, регионы должны уделять более пристальное внимание этой проблеме.

"До пандемии общий объем безработицы был 4,6–4,7%. Подрос до 6,5%, а сейчас где-то 5,9%. Перед правительством стоит задача выйти на допандемийный уровень", – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что тенденцию со снижением показателя уровня безработицы необходимо сохранить.



Туризм

В ходе прямой линии Путин ответил на вопрос о высоких ценах на российских курортах. По словам президента, в России очень долго вкладывались в развитие туристических возможностей и инфраструктуры.

"За 2019 год 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за границей. У нас сейчас есть туристический кешбэк. Стоит задача для развития туристической инфраструктуры. 50 проектов сейчас рассматривается в этой сфере", – пояснил российский лидер.

Глава государства считает, что цены на российских курортах действительно завышены. По его мнению, это происходит в связи с огромным спросом из-за закрытых зарубежных стран.

"Многие страны у нас закрыты, люди побаиваются ехать и правильно делают, так как постоянно меняются условия. Например, в Греции", – добавил он.



Чем еще запомнилась прямая линия

В ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что в жизни необходимо всегда надеяться на лучшее и продолжать мечтать. Таким образом президент ответил на вопрос из Брянской области о том, какая его мечта уже не может сбыться.





Владимир Путин президент РФ Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой, и надеюсь, у вас тоже она есть, и у меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Надо, мне кажется, настраивать себя на позитивный лад. Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется.

Путин также рассказал о том, какие песни он поет на отдыхе. "Я же русский человек, я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан. Пою русские песни, советские, они мелодичные и содержательные", – поделился он. При этом президент отметил, что у него немного времени для отдыха.

Путин также ответил на вопрос, чем планирует заняться после отставки и где продолжит свою работу. "А зачем после отставки работать?! Буду на печке сидеть", – пошутил он.

Кроме того, глава государства, отвечая на вопрос о своих достижениях на этом посту, выразил надежду, что главное у него еще впереди, а не позади.



Федотов Анатолий, Камзин Никита