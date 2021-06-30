За первые 2 часа прямой линии Путин ответил на 32 вопроса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин отреагировал на 32 обращения от граждан за первые два часа прямой линии.

Вопросы коснулись различных тем, в том числе борьбы с COVID-19, образования, цен на продукты, отношений с Украиной, льгот, роста цен на строительные материалы и продукты питания, развития сельского хозяйства, финансовой поддержки предпринимателей, инцидента с британским эсминцем Defender ("Дефендер") в территориальных водах РФ, мер поддержки семей с детьми и беременных женщин, газификации в регионах России, блокировки иностранных социальных сетей в РФ, цен на услуги ЖКХ, а также кураторства со стороны руководства правительства в регионах.

Прямая линия началась в 12:07 мск. Точная продолжительность программы неизвестна, но, как правило, выходит за рамки трех часов. Вопросы и обращения от россиян начали принимать 20 июня с 12:00 по местному времени и продолжат вплоть до завершения линии.

Ранее Путин заявил, что российские власти постараются, чтобы ни один из поступивших на прямую линию вопросов не остался незамеченным. Так президент прокомментировал замечание о том, что обычно он успевает дать 70–80 ответов, тогда как от граждан поступают миллионы обращений.

