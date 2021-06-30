Путин заявил, что банки не могут снимать деньги, если у человека остается сумма меньше ПМ

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Владимир Путин пояснил работу банков и заявил, что они не могут снимать деньги клиентов-должников, если на жизнь остается сумма менее прожиточного минимума.
"Несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума", – сказал президент во время прямой линии, напомнив о недавно подписанном законе, регулирующем эту деятельность банков.
Такой ответ Путин дал уборщице из Ярославля, которая попросила объяснить, как выйти из положения, если после вычета средств банком в счет кредита на содержание себя и несовершеннолетнего сына остается меньше 12,7 тысячи рублей.
Также президент отметил, что в России существует целый набор мер для людей, особенно с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что семьи с 6-летними детьми должны получить единовременную выплату к 1 сентября, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут.
Путин ответил на вопрос о ценах на продукты
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