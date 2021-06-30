Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:05

Путин заявил, что банки не могут снимать деньги, если у человека остается сумма меньше ПМ

власть общество

Фото: depositphotos/Vladru

Владимир Путин пояснил работу банков и заявил, что они не могут снимать деньги клиентов-должников, если на жизнь остается сумма менее прожиточного минимума.

"Несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума", – сказал президент во время прямой линии, напомнив о недавно подписанном законе, регулирующем эту деятельность банков.

Такой ответ Путин дал уборщице из Ярославля, которая попросила объяснить, как выйти из положения, если после вычета средств банком в счет кредита на содержание себя и несовершеннолетнего сына остается меньше 12,7 тысячи рублей.

Также президент отметил, что в России существует целый набор мер для людей, особенно с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что семьи с 6-летними детьми должны получить единовременную выплату к 1 сентября, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут.

Путин ответил на вопрос о ценах на продукты

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать