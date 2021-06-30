Семьи с детьми 6 лет получат единовременную выплату, даже если ребенок не идет в школу

Семьи с 6-летними детьми должны получить единовременную выплату к 1 сентября, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут. Об этом заявил Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

"Нужно платить всем. Даже если дети в этом году в школу не пойдут. Но обращаю внимание, что в этом случае надо подготовиться к следующему году. Это разовая выплата", – сказал президент.



В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.