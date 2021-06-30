Ни один из поступивших на прямую линию вопросов не останется незамеченным – Путин

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Российские власти постараются, чтобы ни один из поступивших на прямую линию вопросов не остался незамеченным. Об этом сообщил Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Так президент прокомментировал замечание о том, что обычно он успевает дать 70–80 ответов, тогда как от граждан поступают миллионы обращений.

"Хочу вас заверить, это, на первый взгляд, самонадеянное заявление, тем не менее хочу сказать, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным", – сказал глава государства.

В РФ стартовала прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответит на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, россияне традиционно проявили высокую активность в преддверии прямой линии. Количество обращений превысило 1,5 миллиона.

Прямая линия с Владимиром Путиным транслируется в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним подготавливались к эфиру и работали со всеми вопросами.