В Совфеде назвали условие, при котором увеличат зимние каникулы работающим пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Москвой 24 оценил предложение продлить предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров на четыре дня.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее письмо он направил в Минтруд. Пандемия коронавируса, представляющая для пожилых людей наибольшую опасность, не закончилась, указал он. Тем не менее работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности. Чтобы их поддержать, следует продлить им отдых с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, уверен Федоров.

По мнению Рязанского, реализация такого предложения потребует дополнительных расходов как со стороны государства, так и частных компаний.

"Давайте представим, какое количество работающих пенсионеров в системе здравоохранения и образования. Это потребует дополнительных расходов бюджета. Достаточно большое количество пенсионеров работают и в других системах, в том числе в рыночной экономике. Значит, работодателям нужно тоже изыскать дополнительные деньги, чтобы оплатить эти дополнительные дни отдыха", – пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что решение о продлении количества дней отдыха может быть принято только при согласовании всех вовлеченных сторон.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Такие решения принимаются, как правило, только при согласованных позициях трех сторон: объединения работодателей, правительства и профсоюзов.

При этом очевидно, что пенсионеры будут рады увеличить свой отдых на четыре дня, считает Рязанский. "Кто же может возражать против дополнительных оплачиваемых нерабочих дней?" – добавил он.

Однако, по мнению сенатора, вряд ли такое решение как-то поможет с точки зрения безопасности в пандемию.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Честно говоря, я не думаю, что эти дополнительные четыре дня решат какие-то проблемы, связанные с пандемией. Мне кажется, вряд ли стороны здесь придут к общему согласию, все-таки на эти цели средств нужно достаточно много.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет и докупать стаж. По его мнению, пришло время уйти от принципа, когда один работающий платит пенсионные взносы в объеме, позволяющем обеспечить как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию.