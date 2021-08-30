Кому и как можно получить статус предпенсионера в Москве

Россияне, которым до выхода на пенсию осталось 5 и менее лет, могут претендовать на различные льготы и меры социальной поддержки. Для этого им необходимо получить статус предпенсионера. Рассказываем, как это можно сделать в Москве.
Кто может получить статус предпенсионера?
До пенсионной реформы в 2019 году в России мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет. С этого возраста россияне получали пенсию, а также отдельные бесплатные социальные услуги.
Сейчас пенсионный возраст поэтапно повышается. К 2028 году в конечном итоге он должен составить для мужчин 65 лет, для женщин – 60 лет. Однако в Москве возраст, который дает право на получение социальных льгот, остался прежним: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Именно он и называется предпенсионным.
Чтобы получить статус предпенсионера и иметь возможность пользоваться бесплатными социальными услугами, необходимо соблюсти следующие условия:
– регистрация по месту жительства в Москве;
– достижение возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
– наличие страхового стажа (необходимого для назначения страховой пенсии по старости) либо звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".
Какие предоставляются льготы?
После получения статуса предпенсионера можно рассчитывать на следующие льготы:
– бесплатный проезд на наземном городском транспорте (за исключением такси), в метро, на МЦК, в пригородных электричках;
– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (сюда не входят расходы на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
– бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом в обе стороны (при условии, что вы не работаете и лечение вам необходимо по медицинским показаниям).
Те, у кого, кроме статуса предпенсионера, есть звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", могут дополнительно рассчитывать на следующие льготы:
– скидка 50% при оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
– при наличии стационарного телефона – ежемесячная компенсация на оплату местной телефонной связи;
– ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ) для тех, чей годовой доход не превышает 1 800 000 рублей
Также все москвичи в возрасте от 50 лет могут рассчитывать на бесплатную диспансеризацию до достижения пенсионного возраста. В этом случае не понадобится оформлять статус предпенсионера.
Как подать заявление на статус предпенсионера?
Заявление на оформление статуса предпенсионера можно подать только онлайн на сайте mos.ru. Для этого необходимы следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность (основные данные и место жительства в Москве);
– СНИЛС;
– данные о присвоении звания "Ветеран труда" (при наличии и если оно присвоено в Москве).
К заявлению нужно будет прикрепить скан-копии документов:
– удостоверения, подтверждающего звание "Ветеран труда", если оно было выдано в другом регионе РФ;
– удостоверения, подтверждающего звание "Ветеран военной службы", если такое звание вам присвоено.
После создания и отправки онлайн-запроса его рассмотрит управление социальной защиты. Проверка данных займет 3 рабочих дня с даты регистрации заявления в управлении соцзащиты.