Пенсионерам РФ напомнили о получении единовременной выплаты в 10 тысяч рублей 2 сентября

Фото: depositphotos/mars58
Российские пенсионеры, получающие пенсию на карту, получат единовременную выплату в десять тысяч рублей в четверг, 2 сентября.
Соответствующий указ Владимир Путин подписал 24 августа. Глава государства подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных.
Как ранее уточняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 2 сентября выплаты поступят на банковские карты 30,7 миллиона человек.
Представитель кабмина также уточнила, что пенсионеры, которые пользуются услугами "Почты России" или других поставщиков, получат единоразовую выплату вместе с ежемесячной пенсией. Такой формат работы затронет 12,7 миллиона человек.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в совокупности для пенсионеров выделено более 454 миллиардов рублей.
В Пенсионном фонде ранее уточнили, что для получения выплаты россиянин должен являться пенсионером по состоянию на 31 августа 2021 года. Специалисты пояснили, что обращаться дополнительно в другие ведомства не нужно. Выплата производится без заранее поданного заявления на основании имеющихся у фонда данных.
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: