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Общество

02:31

Пенсионерам РФ напомнили о получении единовременной выплаты в 10 тысяч рублей 2 сентября

общество

Фото: depositphotos/mars58

Российские пенсионеры, получающие пенсию на карту, получат единовременную выплату в десять тысяч рублей в четверг, 2 сентября.

Соответствующий указ Владимир Путин подписал 24 августа. Глава государства подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных.

Как ранее уточняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 2 сентября выплаты поступят на банковские карты 30,7 миллиона человек.

Представитель кабмина также уточнила, что пенсионеры, которые пользуются услугами "Почты России" или других поставщиков, получат единоразовую выплату вместе с ежемесячной пенсией. Такой формат работы затронет 12,7 миллиона человек.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в совокупности для пенсионеров выделено более 454 миллиардов рублей.

В Пенсионном фонде ранее уточнили, что для получения выплаты россиянин должен являться пенсионером по состоянию на 31 августа 2021 года. Специалисты пояснили, что обращаться дополнительно в другие ведомства не нужно. Выплата производится без заранее поданного заявления на основании имеющихся у фонда данных.

Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам

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